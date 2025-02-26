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10 yıldır hiçbir şey yiyemiyor; Böyle vaka ilk kez oluyor

24 yaşındaki Annie Holland, Avustralya'da yaşayan genç bir kadın olarak yaklaşık 10 yıldır hiçbir şey yiyememekte.

10 yıldır hiçbir şey yiyemiyor; Böyle vaka ilk kez oluyor

Hayatta kalmak için yalnızca damar yoluyla aldığı besinlere bağımlı olan Annie’nin durumu, tıbbi bir vaka olarak dikkat çekiyor.

Otoimmün Otonomik Gangliopati Teşhisi

Holland'ın sağlık sorunları, uzman doktorlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda, bağışıklık sisteminin sağlıklı sinir hücrelerine saldırdığına dair Otoimmün Otonomik Gangliopati teşhisiyle tanımlandı. Bu hastalık, kişinin sinir sistemini etkileyerek çeşitli yaşam kalitesi sorunlarına yol açabiliyor.

Yemek Kokusu Bile Midesini Bulandırıyor

Annie, yemeklerin kokusunun bile midesini bulandırdığını ifade ediyor. Bu durum, onu toplumsal hayattan izole ederek, yemek yeme korkusunun garip karşılandığı bir ortamda yaşamaya zorladı. Annie, bu süreçte yaşadığı yalnızlığın kendisini nasıl etkilediğini şöyle anlatıyor: "Yemek yemekten korktuğum için sosyal etkinliklerden uzaklaştım."

Geleceğe Dair Umutsuzluk

Annie, yaşadığı psikolojik yükü şu sözlerle ifade etti: "Hayatımın bu kadar kısa sürede sona ereceğini hiç düşünmemiştim. Geleceğe dair hayal bile kuramamak beni mahvediyor. Aylarca süren korkunç semptomlar, ameliyatlar ve ilaçlarla yaşamak zorundayım. Bu süreci yaşamayan birinin, çektiğim acıyı anlaması mümkün değil."

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10 yıldır hiçbir şey yiyemiyor; Böyle vaka ilk kez oluyor 10 yıldır hiçbir şey yiyemiyor; Böyle vaka ilk kez oluyor
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