Sosyal medya karıştı; Tiktok fenomenlerinin canlı yayın kavgası kanla sonuçlandı!

Şener’in, Yıldırım’ı bacağından vurduğu olayda savcılık, sanıklar için ağır hapis cezaları talep etti. Buna göre, Cansum Şener için 18 yıla kadar, Çağlayan Yıldırım için 1 yıl 6 aya kadar, Şener’in olay yerinden kaçmasına yardım eden Mehmet Hakbilen için ise 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

TikTok’ta Başlayan Husumet Silahlı Çatışmaya Dönüştü

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, olayın kökeni TikTok’taki tartışmalara dayanıyor. Şener ve Yıldırım arasında uzun süredir devam eden sosyal medya atışmaları, karşılıklı küfürleşmeler ve tehditler nedeniyle büyük bir gerginlik yaşandı.

Taraflar, bir canlı yayın sırasında birbirlerine bulundukları yerin konumunu gönderdi. Bunun üzerine, Antalya'da yaşayan Yıldırım, 16 Kasım 2024'te Şener’in Ankara’nın Sincan ilçesinde paylaştığı konuma gitti. O sırada, Şener’in yanında arkadaşı Mehmet Hakbilen de bulunuyordu.

Silahlı Saldırı Anı Kameralara Yansıdı

Yıldırım, Şener’in evinin önüne geldiğinde TikTok'ta canlı yayın açarak gelişmeleri takipçilerine aktarmaya başladı. Ancak bu sırada Şener, ruhsatsız silahıyla dışarı çıkarak Yıldırım’a iki el ateş etti. Kurşunlardan biri Yıldırım’ın bacağına isabet etti. Yaralanan Yıldırım, yanında getirdiği biber gazını Şener’e sıkarak karşılık verdi.

Şener’in yanında bulunan Mehmet Hakbilen ise Şener’i olay yerinden uzaklaştırmak için arabasına alarak kaçmasına yardımcı oldu. Ayrıca, Şener’in kullandığı silahın saklanmasına yardım ettiği de iddianamede yer aldı.

Tarafların Çelişkili İfadeleri Yıldırım’ın İfadesi

Yıldırım, Şener’i beş yıldır tanıdığını, kendisinin ve ailesinin hakarete uğradığını, hatta Şener’in ev almak için kendisinden borç para istediğini iddia etti. Olay günü yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Cansum beni tehdit ederek konum attı. Ben de Ankara’ya giderek verdiği adrese gittim. Evine geldiğimde, yanında Mehmet ile birlikte dışarı çıktı. Hiç konuşmadan belinden tabancasını çıkararak 2-3 metre mesafeden ateş etti. Yaralandıktan sonra elimdeki biber gazını ona sıktım."

Şener’in Savunması

Cansum Şener ise olayın, Yıldırım’ın kendisini tahrik etmesiyle yaşandığını öne sürdü:

"Birkaç gün önce sosyal medya üzerinden canlı yayın açıp bana hakaret etti. Sonrasında konum atarak gelmemi istedi. Evimin önüne gelip bağırmaya başladı. Ben de aşağıya indim, ancak yüzüme biber gazı sıkınca korkutmak amacıyla silahımı ateşledim. İki kez silah patladı. Daha sonra yanımdaki arkadaşım Mehmet, beni arabaya bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı."

Savcılık Ağır Hapis Cezaları Talep Etti

İddianamede, deliller, kriminal incelemeler ve adli tıp raporları değerlendirildi. Savcılık, Şener’in Yıldırım’ı öldürme kastıyla hareket ettiğini belirterek "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasını yöneltti.

Sanıklar için istenen cezalar şu şekilde:

🔸 Cansum Şener: "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 18 yıla kadar hapis

🔸 Mehmet Hakbilen: "Kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis

🔸 Çağlayan Yıldırım: "Kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis