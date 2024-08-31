Yarından itibaren geçerli! Bu telefonlarda artık WhatsApp açılmayacak!

META'dan son dakika Whatsapp kararı! META, 1 Eylül itibariyle uygulamaya eklenen yeni gelişmeleri sistemsel olarak karşılamayacağı için bu telefonlarda artık Whatsapp kullanılmayacağını duyurdu.

Telefonun olmazsa olmazı, neredeyse telefon kullanan herkesin elinde olan Whatsapp artık bu telefonlarda yok. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması, teknolojiye ayak uydurabilmek için güncelleme almaya devam ediyor. Şirket mühendisleri, Whatsapp uygulamasına yeni bir güncelleme getirdiklerini ifade ederek artık bu modellerde olmayacağını duyurdu.

İşte 1 Eylül Pazar günü itibariyle Whatsapp'ı açamayacak telefonlar!

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Lenovo A820Sony Xperia M