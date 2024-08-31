Yarından itibaren geçerli! Bu telefonlarda artık WhatsApp açılmayacak!

META'dan son dakika Whatsapp kararı! META, 1 Eylül itibariyle uygulamaya eklenen yeni gelişmeleri sistemsel olarak karşılamayacağı için bu telefonlarda artık Whatsapp kullanılmayacağını duyurdu.
Telefonun olmazsa olmazı, neredeyse telefon kullanan herkesin elinde olan Whatsapp artık bu telefonlarda yok. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması, teknolojiye ayak uydurabilmek için güncelleme almaya devam ediyor. Şirket mühendisleri, Whatsapp uygulamasına yeni bir güncelleme getirdiklerini ifade ederek artık bu modellerde olmayacağını duyurdu.
İşte 1 Eylül Pazar günü itibariyle Whatsapp'ı açamayacak telefonlar!
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Xcover 2
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend D2
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5 II
LG Optimus F5
LG Optimus L3 II
LG Optimus L7II
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L7 Dual
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus L2 II
LG Optimus L4 II
LG Optimus F6
LG Enact
LG Lucid 2
LG Optimus F7
Lenovo A820Sony Xperia M