Yapay zekanın dehası; DeepSeek’in gizemli ismi Liang Wenfeng kimdir?

DeepSeek'in geliştirdiği yapay zeka asistanı, ABD'de en çok indirilen uygulama olan ChatGPT'yi geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Bu başarı, Liang Wenfeng'i bir anda uluslararası kamuoyunun ilgi odağı haline getirdi.

Liang Wenfeng Kimdir?

1985 yılında Çin'in Guangdong eyaletinde doğan Liang Wenfeng, Zhejiang Üniversitesi'nde elektronik bilgi mühendisliği ve bilgisayar bilimi eğitimi aldı. Kariyerine finans sektöründe başlayan Liang, 2015 yılında High-Flyer Quantitative Investment Management adlı serbest yatırım fonunu kurdu. Bu fon, yapay zeka ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak hisse senedi ticaretinde başarılı sonuçlar elde etti ve 8 milyar doların üzerinde varlık yönetti.

DeepSeek'in Kuruluşu ve Yükselişi

2023 yılında Liang, yapay zeka alanındaki deneyimlerini bir adım öteye taşıyarak DeepSeek'i kurdu. Şirket, kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modeli R1 ile dikkat çekti. R1, sınırlı kaynaklara rağmen, ABD'li rakipleriyle rekabet edebilecek düzeyde performans sergiledi. Bu başarı, DeepSeek'in ABD'de en çok indirilen ücretsiz uygulama olmasını sağladı ve teknoloji dünyasında büyük bir etki yarattı.

Yenilikçi Yaklaşımlar ve Zorluklar

Liang Wenfeng, ABD'nin yüksek güçlü çiplerin Çin'e satışını yasaklamasının ardından, sınırlı kaynaklarla yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklandı. DeepSeek, 2.000 adet gelişmiş çip ve binlerce daha düşük kaliteli çip kullanarak R1 modelini eğitti. Bu yaklaşım, şirketin daha düşük maliyetlerle rekabetçi bir ürün sunmasını sağladı.

Çin'in Yapay Zeka Alanındaki Konumu

Liang, Çin'in yapay zeka sektöründe orijinalliğin önemine vurgu yaparak, ülkesinin sürekli olarak taklitçi konumunda kalmaması gerektiğini belirtti. Bu perspektif, Çin'in teknoloji alanında kendi yeniliklerini geliştirme çabalarıyla uyumlu bir yaklaşımı yansıtıyor.

Kaynaklar:

wsj.com

apnews.com