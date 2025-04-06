WhatsApp'tan milyonlara oh be çektirecek yenilik!

Android platformu için yayınlanan WhatsApp beta 2.25.10.14 güncellemesiyle sunulan bu gelişmiş sohbet gizliliği özelliği, medya dosyalarının otomatik olarak galeriye kaydedilmesini ve sohbet geçmişlerinin dışa aktarılmasını sınırlandırıyor.​

Medya Dosyalarının Galeriye Kaydedilmesi Engelleniyor

Yeni özellikle birlikte, kullanıcılar belirli sohbetlerde daha fazla kontrol sahibi olabilecek. Bu özellik aktif hale getirildiğinde, gönderilen veya alınan fotoğraf ve videolar cihazın galerisinde otomatik olarak saklanmıyor. Daha önce bu işlev yalnızca kaybolan mesajlar için geçerliydi; ancak artık gelişmiş sohbet gizliliğini etkinleştiren tüm kullanıcılar bu medya korumasından faydalanabilecek.​

Sohbet Geçmişlerinin Dışa Aktarılması Sınırlandırılıyor

Gelişmiş sohbet gizliliği aktif hale getirildiğinde, ilgili görüşmelere ait sohbet geçmişleri dışa aktarılamıyor. Bu da özel konuşmaların yetkisiz kişi veya platformlara aktarılmasını engelliyor. Özellikle veri güvenliği açısından hassasiyet taşıyan görüşmelerde bu sınırlama, ek bir koruma katmanı oluşturuyor. Böylece kullanıcı verilerinin dış müdahalelere karşı daha sıkı bir şekilde korunması hedefleniyor.​

Ekran Görüntüsü Alma Konusunda Değişiklik Yok

Ancak, ekran görüntüsü alma konusunda herhangi bir teknik kısıtlama getirilmedi. WhatsApp, bu özellik için bir ekran görüntüsü algılama veya engelleme sistemi tasarlamadı. Bunun nedeni olarak, kullanıcıların WhatsApp Web veya üçüncü parti yöntemlerle bu tür önlemleri kolayca aşabilmesi gösteriliyor.

Kaynak: https://blog.whatsapp.com/