WhatsApp'tan kara haber var; Artık çalışmayacak

Android KitKat ve daha eski sürümleri kullanan milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bu değişiklik, uygulamanın gelişen özellikleri ve güvenlik standartlarını desteklemek için yapılmış bir adım. WhatsApp, daha modern donanım ve yazılım gereksinimlerini karşılamak adına, eski telefonlarla olan uyumunu sonlandırıyor.

Hangi Android Cihazlar Etkilenecek?

WhatsApp, 1 Ocak 2025’ten itibaren Android KitKat (4.4) ve daha eski sürümleri kullanan cihazlarda destek sunmayacak. Bu, özellikle aşağıdaki cihazları etkiliyor:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (1. Nesil), Razr HD, Moto E 2014

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Bu cihazlar çoğunlukla 2010’ların başında piyasaya sürülmüştü ve bazıları en az 10 yıldır kullanımda.

Ne Yapmalısınız?

Eğer bahsedilen cihazlardan birini kullanıyorsanız, WhatsApp’a devam edebilmek için daha yeni bir telefon almanız gerekecek. Ayrıca, sohbetlerinizi kaybetmemeniz için WhatsApp’ın yedekleme özelliğini kullanarak yedekleme yapmanız tavsiye edilir. Yeni telefonunuza geçtikten sonra, yedeklemeyi geri yükleyerek sohbetlerinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Bu değişiklik, WhatsApp’ın hem güvenlik hem de hız açısından daha modern telefonlarla uyumlu hale gelmesini sağlamak amacıyla alındı. Android KitKat ve daha eski sürümlerdeki telefonlar, bu gelişen teknolojileri desteklemekte zorlanıyor. Bu adım, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi ve yeni özelliklerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı hedefliyor.