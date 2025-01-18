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WhatsApp'ta milyonları şoke eden hata; Sakın güvenmeyin, yollamayın

WhatsApp'ın "bir kez görüntüle" özelliği, kullanıcıların fotoğraf ve videolarını alıcıların yalnızca bir kez görmesini sağlar.

WhatsApp'ta milyonları şoke eden hata; Sakın güvenmeyin, yollamayın

Son günlerde keşfedilen bir güvenlik açığı, bu medyaların tekrar görüntülenebilmesine olanak tanımaktadır.

Tek Seferlik Fotoğrafları Yeniden Görüntüleme Adımları:

WhatsApp'ı Açın: Uygulamayı başlatın.

Ayarlar'a Gidin: Sağ alt köşedeki "Ayarlar" sekmesine tıklayın.

Depolama ve Veriler: "Depolama ve Veriler" bölümüne girin.

Depolama Alanını Yönet: Bu seçeneğe tıklayın.

Kişiyi Seçin: Tek seferlik fotoğrafı gönderen kişiyi listeden bulun ve seçin.

Sıralamayı Değiştirin: Sağ üst köşedeki sıralama seçeneğinden "En yeni"yi seçin.

Fotoğrafı Görüntüleyin: Üzerinde soru işareti bulunan fotoğrafa tıklayarak gönderilen tek seferlik fotoğrafı yeniden görüntüleyin.

Bu yöntem, WhatsApp'ın gizlilik politikalarına aykırı bir durumu ortaya çıkarmaktadır ve kullanıcı güvenliğini riske atmaktadır. Meta'nın (WhatsApp'ın sahibi) bu açığı gidermek için bir güncelleme üzerinde çalışması beklenmektedir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Gizlilik İhlali: Bu açığı kullanarak başkalarının özel içeriklerini izinsiz olarak tekrar görüntülemek, etik ve yasal açıdan sorunlara yol açabilir.
Sorumlu Kullanım: Kullanıcıların, bu tür açıkları kötüye kullanmaktan kaçınmaları ve başkalarının gizliliğine saygı göstermeleri önemlidir.

WhatsApp'ın bu güvenlik açığına yönelik resmi bir açıklaması bulunmamaktadır. Kullanıcıların, hassas içerikleri paylaşırken bu tür risklerin farkında olmaları ve gerekli önlemleri almaları önerilir.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

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