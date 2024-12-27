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WhatsApp’ta bir devir tarih oluyor; Yeni özellik fena

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeniliklerine devam ediyor.

WhatsApp’ta bir devir tarih oluyor; Yeni özellik fena

Son olarak duyurulan ve büyük ilgi çeken yeni özellik, mesajlaşma alışkanlıklarını değiştirecek gibi görünüyor.

WhatsApp Hatırlatıcı Özelliği Geliyor

Kullanıcıların sıkça yaşadığı “Mesajını görmemişim” veya “Sana yazmayı unuttum” gibi durumları ortadan kaldırmayı hedefleyen WhatsApp, yeni hatırlatıcı özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar önemli mesajları artık gözden kaçırmayacak.

Yeni Özellik Neler Sunuyor?

WhatsApp’ın beta sürümünde test edilen bu yenilik, özellikle yoğun mesaj trafiği olan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak. İşte hatırlatıcı özelliğiyle ilgili detaylar:

Okunmamış Mesajlara Bildirim: Sık iletişimde olduğunuz kişilerden gelen ancak okunmamış mesajlar, belirli bir süre sonra size hatırlatılacak.

Akıllı Algoritma: Dahili bir algoritma, en çok mesajlaştığınız kişileri tespit edecek ve bu kişilere öncelik vererek hatırlatmalar gönderecek.

Kişiye Özel Bildirimler: Önemli mesajları kaçırmamanız için, WhatsApp size özel bir bildirimle mesajları hatırlatacak.

Yeni Özellik Nasıl Çalışıyor?

Yeni hatırlatıcı özelliği, sık iletişimde olduğunuz kişilerden gelen mesajları baz alarak işliyor. Eğer bu mesajlar bir süre boyunca okunmazsa, WhatsApp otomatik olarak bir bildirim gönderiyor. Bu özellik, iş veya özel hayatta yoğun bir mesajlaşma temposuna sahip kullanıcılar için tasarlandı ve önemli yazışmaların unutulmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Yeni Özellik Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Şu anda beta kullanıcıları tarafından test edilen hatırlatıcı özelliğinin, başarılı geri bildirimlerin ardından tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. WhatsApp’ın kullanıcı memnuniyetine odaklanan bu yeni adımı, mesajlaşma uygulamaları arasında rekabeti de artırabilir.

Kaynak: WhatsApp Resmi Blog

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