WhatsApp'a müthiş özellik geldi

Uygulamada gerçekleştirilen bu yenilikler, grup sohbetlerinden birebir konuşmalara, kanallardan iPhone’a özel özelliklere kadar geniş bir yelpazede kullanıcılara sunuluyor.

Grup Sohbetlerinde Dinamik Çevrimiçi Durum Gösterimi

WhatsApp, grup sohbetlerinde kimlerin anlık olarak çevrimiçi olduğunu gösteren yeni bir özellik ile kullanıcıların iletişimlerini daha etkin yönetmelerine olanak tanıyor. Sohbet ekranının üst kısmında yer alan gösterge sayesinde, grup üyelerinin aktiflik durumu kolaylıkla takip edilebiliyor. Bu dinamik özellik, özellikle kalabalık gruplarda etkileşimin artırılması ve iletişimin daha akıcı hale getirilmesi açısından öne çıkıyor.

Kişiye Özel Bildirim Ayarları

Güncelleme ile birlikte, WhatsApp bildirim ayarlarında da önemli bir değişiklik yapılırken; kullanıcılar artık yalnızca kendilerinden bahsedilen mesajlar, yanıtlar veya rehberlerinde kayıtlı kişilerden gelen iletiler için bildirim alabiliyorlar. Bu iyileştirme, gereksiz bildirim yoğunluğunu azaltarak, her kullanıcının deneyimini daha kişiselleştirilmiş bir düzeye taşımayı hedefliyor.

Birebir Sohbetlerde Etkinlik Oluşturma

Özel sohbetlerde etkinlik oluşturma desteği, WhatsApp’ın sunduğu yeni özellikler arasında dikkat çekiyor. Kullanıcılar, birebir sohbet ortamında etkinlik oluşturabilme, etkinliğe “belki” yanıtı verebilme ve bitiş tarihi ekleyebilme imkânına kavuştu. Ayrıca, oluşturulan etkinliklerin sohbet ekranında sabitlenerek hızlıca erişilebilmesi, planlamaların daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor.

iPhone’a Özel Yenilikler

iPhone kullanıcıları için geliştirilen yeni özellikler de uygulamanın dikkat çeken güncellemeleri arasında yer alıyor. iOS platformunda artık belgelerin doğrudan taranarak paylaşılması mümkün hale gelirken, WhatsApp’ın iPhone üzerinde varsayılan mesajlaşma ve arama uygulaması olarak ayarlanabilmesi de kullanıcıların deneyimini zenginleştiriyor. Ayrıca, video görüşmelerinde sunulan yakınlaştırma özelliği ve bağlantı kalitesini artıran teknik iyileştirmeler, uygulamanın performansını üst seviyeye taşıyor.

Kanallarda Video Özellikleriyle İletişim

Kanal yöneticileri için getirilen yeni video özellikleri, kullanıcıların daha etkileşimli içerikler sunabilmelerine imkan tanıyor. Kısa videoların kaydedilip takipçilerle doğrudan paylaşılabilmesi, özellikle içerik üreticileri ve topluluk yönetimi açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Kaynak: https://blog.whatsapp.com/