WhatsApp'a elveda deyin; Hangi Android telefonlar artık desteklenmiyor?

Bu durumda, eski donanım kullanan cihaz sahiplerinin WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmesi için daha yeni bir model almak zorunda kalacakları belirtildi. Meta, bu cihazların yeni işlevler ve özellikleri desteklemeye yetersiz olduğunu belirtiyor.

WhatsApp'ı Desteklemeyecek Cihazlar

WhatsApp'ın artık çalışmayacağı cihazlar, eski donanımlar ve teknolojilerle sınırlıdır. İşte 2025 itibarıyla WhatsApp desteği kesilecek bazı popüler Android telefonlar:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (1. nesil), Razr HD, Moto E 2014

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

Veri Yedekleme

Eski telefon kullanıcılarının, yeni bir cihaz almadan önce WhatsApp’taki verilerini kaybetmemek için yedekleme yapması çok önemli. Sohbetler, medya dosyaları ve diğer veriler kaybolmaması için mutlaka yedeklenmelidir. WhatsApp, verilerinizi Google Drive veya yerel depolama alanına yedeklemenize olanak tanır. Yeni cihazınıza geçmeden önce bu yedeklemeyi yapmak, verilerinizin kaybolmamasını sağlar.

Kaynak: gazeteoku.com