Whatsapp'a dumur edecek özellik; Senin yerine yazacak

WhatsApp kullanıcıları, yapay zeka destekli sohbet botları ile farklı ve kişiselleştirilmiş deneyimler yaşayabilecek. Bu kapsamda, uygulamaya "Yapay Zekalar" adında yeni bir sekme eklendi.

Yapay Zeka Sekmesi ile Gelen Yenilikler

Yeni sekme, kullanıcıların hem eğlenceli vakit geçirmesini hem de bilgiye kolayca erişmesini sağlıyor. İşte bu özelliğin detayları:

Farklı Kişiliklere Sahip Yapay Zekalar: Kullanıcılar, tarihsel figürlerden bilim kurgu karakterlerine kadar çeşitli kişiliklere sahip yapay zeka sohbet botlarıyla iletişim kurabilecek. Örneğin, Einstein ile bilimin derinliklerini keşfedebilir ya da Shakespeare ile edebiyat dolu sohbetler gerçekleştirebilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş Deneyim: Yapay zeka, kullanıcıların ilgi alanlarını ve tercihlerini öğrenerek onlara özel öneriler ve sohbetler sunacak. Böylece her kullanıcı, kendine özgü bir sohbet deneyimi yaşayacak.

Bilgiye Erişim: Kullanıcılar, yapay zekaya soru sorarak merak ettikleri konularda bilgi alabilecek. Bu özellik, bilgi edinmeyi hem hızlı hem de keyifli hale getiriyor.

Eğlenceli Etkileşim: Yapay zekalarla yapılan sohbetler, günlük yaşamın monotonluğunu kırarak kullanıcıların eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

Yeni Sekme Neler Sunacak?

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcıların, yapay zeka destekli "arkadaşlar" oluşturup oluşturamayacağı konusu henüz netlik kazanmasa da, Instagram'daki benzer özellikler göz önüne alındığında böyle bir özelliğin gelecekte WhatsApp’a eklenmesi bekleniyor.

WhatsApp'ın Bu Yeniliği Neden Önemli?

Yapay zeka destekli özellikler, kullanıcı deneyimini iyileştirme yolunda atılan büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Meta'nın bu hamlesi, WhatsApp'ı yalnızca bir mesajlaşma uygulaması olmanın ötesine taşıyarak, onu kişisel asistan ve eğlence merkezi haline getirme potansiyeline sahip.

Kaynak: Meta Resmi Blog Sayfası