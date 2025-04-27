WhatsApp'a akıllara zarar yeni özellik; Herkes bekliyordu

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı gizliliğini güçlendirmeye yönelik yeni bir adım attı. "Gelişmiş Sohbet Gizliliği" adı verilen yeni özellikle birlikte, kullanıcılar artık belirli sohbetlerde mesajların dışa aktarılmasını ve medyanın otomatik olarak cihazlara kaydedilmesini engelleyebilecek. Hassas bilgilerin paylaşıldığı bireysel ve grup sohbetlerinde daha güvenli bir iletişim ortamı sunmayı amaçlıyor.

WhatsApp'tan Gizlilik Odaklı Yeni Adım

Kullanıcı verilerinin korunmasına giderek daha fazla önem veren WhatsApp, "Gelişmiş Sohbet Gizliliği" özelliğini hayata geçirdi. Bu yeni özellikle birlikte, sohbet içerisindeki kişilerin mesaj geçmişini başka uygulamalara aktarması ya da gönderilen medyayı otomatik olarak cihazlarına kaydetmesi engellenebiliyor.

Bu sayede, özellikle tanımadığınız kişilerle yapılan grup sohbetlerinde veya hassas içeriklerin yer aldığı görüşmelerde veri güvenliği daha da artırılmış oluyor. 📲



Gelişmiş Sohbet Gizliliği Nasıl Çalışıyor?

WhatsApp'ın mevcut sisteminde, fotoğraf ve videolar genellikle otomatik olarak cihazın hafızasına kaydediliyordu. Aynı şekilde, sohbet geçmişleri de başka platformlara aktarılabiliyordu.

Ancak "Gelişmiş Sohbet Gizliliği" aktif hale getirildiğinde:

Görsel ve videolar otomatik indirilmiyor.

Sohbet geçmişi üçüncü taraf uygulamalara doğrudan aktarılamıyor.

Bu özellik hem birebir sohbetlerde hem de grup konuşmalarında kullanılabiliyor.



Sınırlamalar ve Gelecek Planları

WhatsApp yetkilisi Zade Alsawah'ın açıklamasına göre, bu özellik şimdilik ilk versiyonuyla kullanıcılara sunuldu. Ancak şu an için ekran görüntüsü alma (screenshot) veya medyanın manuel olarak indirilmesini engelleyen bir koruma bulunmuyor. Şirket, ilerleyen güncellemelerde bu konuda da daha sıkı önlemler getirmeyi planlıyor.



Özellik Nasıl Etkinleştiriliyor? 🔧

"Gelişmiş Sohbet Gizliliği" özelliğini kullanmak için:

İlgili sohbeti açın.

Üst kısımda kişi veya grup adına dokunun.

Açılan menüde "Gelişmiş Sohbet Gizliliği" seçeneğini bulun ve aktif hale getirin.

Bu adımları takip ederek, sohbetlerinizin kontrolünü tamamen kendi elinize alabilirsiniz.

Kaynak: Gazeteoku.com - https://blog.whatsapp.com/