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WhatsApp için bomba özellik geliyor; Herkes bekliyordu

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek için sürekli olarak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

WhatsApp için bomba özellik geliyor; Herkes bekliyordu

Bu kapsamda, bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları otomatik olarak engelleme özelliği duyuruldu. Peki, bu özellik tam olarak nasıl çalışacak ve ne zaman kullanıma sunulacak? İşte detaylar:


Bilinmeyen Hesaplardan Mesajlara Son

WhatsApp’ın geliştirdiği bu yeni özellik, yalnızca telefon rehberinde kayıtlı olan kişilerden mesaj almak isteyen kullanıcılar için büyük bir kolaylık sunacak. Yeni güncelleme ile birlikte, kullanıcılar bilinmeyen numaralardan veya WhatsApp hesaplarından gelen mesajları tamamen engelleyebilecek.

Bu engelleme özelliği sayesinde:

Gereksiz mesaj trafiği önlenecek.
Spam ve dolandırıcılık amaçlı mesajların kullanıcıya ulaşması engellenecek.
Kullanıcılar, yalnızca izin verdikleri kişilerden mesaj alabilecek.
Bu mesajlar, engellendikleri için karşı tarafa da iletilmeyecek. Böylece hem gizlilik artırılacak hem de kullanıcıların mesaj kutuları daha düzenli hale gelecek.


Yeni Özellik Şu Anda Beta Sürümünde

WhatsApp, bu özelliği öncelikle beta sürümünde test ediyor. Beta sürüm kullanıcıları, bilinmeyen numaralardan gelen mesajların engellenmesi özelliğini deneyimleme fırsatı buldu. Test aşamasında alınan geri bildirimler, özelliğin nihai sürümde daha da geliştirilmesine olanak tanıyor.

Teknik sorunların giderilmesinin ardından, özellik tüm kullanıcılar için erişilebilir hale gelecek. Ancak şu anda bu özellik, WhatsApp’ın ana sürümünde aktif değil.


Özellik Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

WhatsApp, bu özelliği geniş çaplı bir güncelleme ile tüm kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Teknoloji forumlarında yer alan bilgilere göre, otomatik engelleme özelliğinin Ekim 2025 tarihinde aktif edilmesi bekleniyor. Ancak kesin tarih için WhatsApp’tan resmi bir açıklama bekleniyor.

Kaynak: WhatsApp Resmi Blog

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