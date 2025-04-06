Türkiye'den düşmana gözdağı! Artık an meselesi

Bu girişim, ülkemizin uzay alanındaki yetkinliklerini artırmayı ve uluslararası arenada rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin Uzaydaki Başarıları

Türkiye, BİLSAT, RASAT, GÖKTÜRK uyduları ve yüksek çözünürlüklü milli görüntüleme uydusu İMECE ile kendi yer gözlem uydusunu ve yer istasyonunu tasarlayıp üretebilen ülkeler arasında yer alıyor. TÜRKSAT 6A'nın yerli imkanlarla geliştirilmesi de milli uydu markası oluşturma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli Uydu Şirketinin Amaçları

Kurulması planlanan milli uydu şirketiyle, mevcut uydu üretim, test ve altyapı kaynaklarının daha verimli kullanılması, insan kaynağının etkin şekilde değerlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu sayede, Türkiye'nin dünya ile rekabet edebilecek bir yapıya kavuşması amaçlanıyor. ​Anadolu Ajansı

Tek Çatı Altında Koordinasyon

Milli uydu şirketi, uydu ekosistemindeki kamuya ait yapıları tek çatı altında toplayarak koordinasyonu artıracak. Bu yapılanma, insan kaynağı ile altyapıların verimli kullanılmasını sağlayarak, Türkiye'nin uzay alanında daha rekabetçi hale gelmesine katkıda bulunacak. ​

Uzay Teknoparkı ile İnovasyonun Desteklenmesi

Savunma sanayisinde elde edilen başarının uzay teknolojilerinde de yakalanabilmesi için güçlü bir ekosistem inşa edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde Ankara'da uzay teknolojileri odaklı bir teknopark kurulacak. Bu teknopark, gerekli altyapının tesisi, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve işbirliği ortamının oluşturulması amacıyla devreye alınacak.

Savunma Sanayisine Katkı

Uzay teknolojilerinin savunma sanayisinde kullanılmasının, Türkiye'nin askeri operasyon ve savunma kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Yüksek çözünürlüklü yer gözlem uyduları sayesinde sınır güvenliği, istihbarat toplama ve operasyon planlaması gibi kritik alanlarda büyük avantajlar sağlanacak.