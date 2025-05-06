Türkiye'den dünyaya gözdağı; Uzay hamlesi geldi

Türkiye'nin uzaydaki iddiasını güçlendirecek bu yeni adım, sadece teknik değil, stratejik anlamda da büyük önem taşıyor.



Türksat 6A ile Başlayan Süreç, 7A ile Zirveye Taşınıyor 🌍

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada Türksat 6A’nın faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye'nin önemli bir eşiği aştığını vurguladı. Türkiye artık kendi haberleşme uydusunu üretebilen sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Bu başarı, hem mühendislik kapasitesini hem de teknolojik yetkinliği gözler önüne serdi.

Şimdi sıra, bu tecrübeyi bir üst seviyeye taşımakta. Türksat 7A, önceki nesil uydulardan çok daha gelişmiş kabiliyetlerle uzaya gönderilecek. Böylece Türkiye, uzayda söz sahibi olma kararlılığını bir kez daha pekiştirmiş olacak.



Üretim İçin Geri Sayım Başladı 🔧

Uraloğlu, Türksat 7A’nın üretimine yönelik hazırlıkların Türksat AŞ tarafından tamamlandığını açıkladı. İhale süreci sona erdi ve proje artık uygulama aşamasına geçmeye hazır. Bu noktada bakanlık, Türk firmalarının güçlü bir iş birliği içinde hareket etmesini ve yerli üretim oranının en üst düzeye çıkarılmasını hedefliyor.

Ayrıca bu projede yer alacak şirketlerin, dünya çapındaki büyük uydu üreticileriyle rekabet edebilecek seviyeye ulaşması da amaçlanıyor. Böylece Türkiye yalnızca uzaya uydu gönderen değil, aynı zamanda teknoloji ihraç eden bir ülke haline gelecek.



Sadece Teknoloji Değil, Ekosistem Gelişiyor 🌐

Türksat 7A, yalnızca teknik bir başarı olmayacak. Aynı zamanda Türkiye'nin milli teknoloji ekosistemine de katkı sağlayacak. Üniversiteler, özel sektör ve kamu kurumları arasındaki iş birliği bu projeyle daha da güçlenecek.

Proje kapsamında geliştirilecek yeni nesil mühendislik çözümleri, Türkiye’nin dijital dönüşümüne de ivme kazandıracak. Bu uydu, haberleşmeden savunmaya, ekonomiden dış politikaya kadar geniş bir alanda etki yaratacak.



Türksat 7A: Türkiye’nin Dijital Eli 🌌

Türkiye, halihazırda 31, 42 ve 50 derece doğu yörüngelerinde önemli bir konumda yer alıyor. Türksat 7A’nın devreye girmesiyle birlikte bu yörüngelerdeki kapsama ve kapasite daha da genişleyecek. Uraloğlu'na göre, bu gelişme Türkiye’ye dünya nüfusunun büyük bir bölümüne doğrudan erişim fırsatı sunacak.

Kaynak: DHA