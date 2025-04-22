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TESLA ve BYD'ye bye bye; 5 dakikalık şarjla 800 kilometre yol yapacak

🔋 Çinli CATL’den elektrikli araç bataryasında devrim niteliğinde adım: 5 dakikalık şarjla BYD’yi geride bıraktı, Tesla’ya fark attı!

TESLA ve BYD'ye bye bye; 5 dakikalık şarjla 800 kilometre yol yapacak


Elektrikli araç piyasası hızla büyürken, batarya teknolojilerindeki rekabet de giderek kızışıyor. Bu rekabette öne çıkan son hamle, dünyanın en büyük batarya üreticilerinden biri olan Çin merkezli CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) şirketinden geldi. Şirket, yalnızca 5 dakikalık şarjla 520 kilometre menzil sağlayabilen yeni nesil bataryasını tanıttı.

Bu iddia sadece dikkat çekmekle kalmadı; Tesla, BYD ve Mercedes gibi devleri de gölgede bıraktı. CATL’nin WeChat üzerinden paylaştığı verilere göre, Shenxing 2. nesil batarya, elektrikli araç kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri olan uzun şarj sürelerine çığır açıcı bir çözüm getiriyor.

⚙️ 5 Dakikada Şarj, 520 KM Sürüş: Gerçek mi Devrim mi?

CATL’nin duyurduğu bu teknoloji, klasik bir içten yanmalı motorlu araca yakıt doldurmak kadar kısa sürede şarj işlemini tamamlıyor.

📌 5 dakika şarj = 520 km menzil
📌 Tam kapasite menzil: 800 km
📌 Şarj gücü: 1.3 megawatt (MW)

Bu değerler, halihazırda piyasada bulunan Tesla’nın Supercharger V3 teknolojisinin 15 dakikada sunduğu 270 km menzilden çok daha ileri bir noktada yer alıyor.

⚔️ Tesla ve BYD’ye Gövde Gösterisi

Geçtiğimiz ay Çinli BYD, bataryalarının 5 dakikada 400 km menzil sunduğunu açıklamıştı. Tesla ise 15 dakikada 270 km şarj sağlayabildiğini belirtiyordu. CATL ise bu yarışta çıtayı daha da yukarı taşıdı.

🔋 BYD: 5 dakikada 400 km
🔋 Tesla: 15 dakikada 270 km
🔋 CATL Shenxing 2: 5 dakikada 520 km

Analistlerin bir kısmı bu iddialara şüpheyle yaklaşsa da, teknolojinin ölçeklenebilir hale gelmesi durumunda elektrikli araçların yaygınlaşmasında önemli bir dönüm noktası olacağı kesin.

❄️ Zorlu Koşullarda Bile Üstün Performans

CATL, yeni Shenxing bataryasının sadece hızlı şarj değil, aynı zamanda aşırı hava koşullarında da üstün performans sunduğunu vurguladı.

🌡️ -10°C sıcaklıkta bile yüksek akım şarjı
🌡️ -40°C ila +70°C arasında stabil performans

Bu özellikler sayesinde, soğuk iklimlerde yaşayan kullanıcılar için şarj süreleri ve verimlilik artık sorun olmaktan çıkabilir.

🔬 Sodyum-İyon Teknolojisinde de İlk Adım: Naxtra Serisi

CATL, sadece hızlı şarj değil, aynı zamanda alternatif batarya teknolojilerinde de öncülük etmeye hazırlanıyor. Pazartesi günü yapılan açıklamada, şirket seri üretim bandına alınan ilk sodyum-iyon bataryasını da tanıttı.

Sodyum-iyon piller, lityum yerine daha ucuz ve daha bol bulunan sodyum elementini kullanıyor. Bu da maliyetleri düşürürken, lityum arz krizine karşı alternatif bir çözüm sunuyor.

🚚 Ağır Vasıtalara Özel: 8 Yıl Ömürlü Sodyum-İyon Batarya

CATL, özellikle kamyon ve ağır hizmet araçları için geliştirdiği yeni bataryaların 8 yılın üzerinde hizmet ömrü sunduğunu belirtti. Bu yeni nesil aküler, geleneksel kurşun-asit bataryalara kıyasla:

Daha düşük yaşam döngüsü maliyeti

Daha yüksek enerji verimliliği

Daha uzun kullanım ömrü

Daha çevreci yapıya sahip

📈 Hisse Senetlerine Anında Yansıdı

CATL’nin Shenzhen borsasında işlem gören hisseleri, bu duyurunun ardından Salı sabahı itibarıyla %1 oranında yükseldi. Bu artış, yatırımcıların teknolojiye duyduğu güvenin açık bir göstergesi olarak yorumlandı.

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