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Telefonunuzda gizli tehlike; Verilerinizi çalan uygulamayı hemen silin!

Google’ın 2024 Kasım ayında Android 9 ve üzeri sürümlere sessizce yüklediği “SafetyCore” adlı yeni sistem uygulaması, dünya genelinde gizlilik tartışmalarının merkezine oturdu.

Telefonunuzda gizli tehlike; Verilerinizi çalan uygulamayı hemen silin!

Güvenlik amacı taşıdığı belirtilen uygulama, kullanıcıdan habersiz şekilde telefonlara yüklenmesi ve sistem seviyesinde çalışması nedeniyle ciddi endişelere yol açıyor.

SafetyCore Nedir? Ne İşe Yarıyor?

Google tarafından geliştirilen SafetyCore, Android sistemine entegre edilen bir güvenlik uygulaması olarak tanıtıldı. Uygulamanın temel işlevi, Google Mesajlar uygulaması üzerinden gelen çıplaklık içeren görselleri otomatik olarak algılayıp bulanıklaştırmak. Bu özellik, özellikle çocukların korunması ve dijital güvenliğin sağlanması açısından olumlu gibi görünse de, işleyiş biçimi ve erişim izinleriyle tam anlamıyla bir “arka kapı yazılımı” gibi çalıştığı iddialarını da beraberinde getiriyor.

SafetyCore, herhangi bir kullanıcı bildirimi ya da onayı olmadan arka planda çalışmaya başlıyor ve Android işletim sistemi içinde sistem uygulaması olarak yer alıyor. Uygulama, cihazın fotoğraf analizini tamamen yerel olarak gerçekleştirdiğini, yani herhangi bir görselin Google sunucularına aktarılmadığını iddia etse de, veri güvenliği uzmanları bu beyana temkinli yaklaşıyor.

Uzmanlar Ne Diyor?

Siber güvenlik uzmanları, SafetyCore’un gizliliğe yönelik potansiyel tehditlerine dikkat çekiyor. Uygulamanın sistem seviyesinde yetkilere sahip olması, kullanıcı davranışlarını izleme ve içeriklere erişim sağlama açısından geniş bir kontrol alanı sunuyor. Üstelik bu yetkiler, kullanıcıdan herhangi bir onay alınmadan etkin hale getiriliyor.

Uzmanlar, “Görünüşte güvenlik için geliştirilmiş olabilir ancak böyle bir sistem uygulamasının habersizce yüklenmesi ve aktif hale gelmesi, temel kullanıcı haklarını ihlal eder nitelikte” diyerek endişelerini dile getiriyor. Güvenlik açıkları, istismar edilme riski ve mahremiyetin ihlali gibi unsurlar bu tarz uygulamaların kamuoyunda daha geniş yankı uyandırmasına neden oluyor.

SafetyCore Nasıl Kaldırılır?

Uygulamanın cihaz işleyişine doğrudan bir zararı bulunmadığı için kullanıcılar tarafından güvenle kaldırılabiliyor. Ancak Google tarafından sistem güncellemeleriyle birlikte yeniden yüklenebileceği veya aktif hale gelebileceği unutulmamalı. İşte kaldırma adımları:

Ayarlar menüsüne girin.

Uygulamalar bölümüne geçin.

Sağ üstteki üç nokta simgesine dokunarak “Sistem uygulamalarını göster” seçeneğini aktif hale getirin.

Listeden Android System SafetyCore uygulamasını bulun.

Uygulama detaylarına girip “Kaldır” butonuna basın ve işlemi onaylayın.
Bu adımlar sonrasında uygulama sistemden tamamen kaldırılır. Ancak Android’in gelecekteki sistem güncellemeleriyle yeniden yüklenip yüklenmediğini düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.

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