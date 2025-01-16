GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
İNG Bank bu taksitle 100 bin TL veriyor Haberin devamı.
Anasayfa / Bilim Teknoloji /

Sinir küpü kan grubu belli oldu; Onlardan daha öfkelisi yok

Son yıllarda kan gruplarının kişilik özellikleri ve duygusal tepkilerle olan ilişkisini inceleyen birçok araştırma dikkat çekmeye başladı.

Sinir küpü kan grubu belli oldu; Onlardan daha öfkelisi yok

Japonya'da yapılan bir araştırma, bu alandaki en dikkat çekici bulguları ortaya koydu. Özellikle, 1920'lerin sonunda yapılan ve 2013'te netleşen çalışmalar, kan gruplarının bireylerin ruhsal durumlarıyla olan bağlantısını gözler önüne serdi.

Tokeji Furukawa'nın Öne Çıkan Çalışması

Japon psikolog Tokeji Furukawa, 1920'lerin sonunda yaptığı çalışmalarla kan gruplarının kişilik özellikleri üzerindeki etkilerini tartışmaya açtı. Furukawa'nın "Mizaç ve Kan Grupları Üzerine Bir Çalışma" adlı makalesi, kişilik testleriyle kan gruplarını eşleştirerek dikkat çekici sonuçlar elde etti. Araştırmaya katılan bireylerin kan gruplarıyla kişilik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu gözlemlendi. Bu bulgular, 2013 yılı itibariyle daha da netleşti.

Sinir küpü kan grubu belli oldu; Onlardan daha öfkelisi yok4

Kan Grubu ve Duygusal Tepkiler Arasındaki Bağlantı

Yapılan araştırmalara göre, bazı kan grupları, belirli duygusal tepkilerle daha fazla ilişkilendirilebiliyor. Örneğin, B kan grubuna sahip bireyler, genellikle öfke ve tahammülsüzlük gibi duygusal reaksiyonlara daha yatkın olabilirler. Bu grup, stresli ve rekabetçi ortamlarda daha yoğun duygusal tepkiler verebiliyor. Ayrıca, bu kişilerin çevresel değişimlere hızlı tepki verme eğiliminde oldukları ve bu durumun duygusal dalgalanmalara yol açabileceği belirtiliyor.

B Kan Grubu ve Stresle İlişkisi

Araştırmalar, B kan grubu sahiplerinin stres faktörlerine karşı daha hassas olabileceğini ve bu durumun duygusal tepkilerini önemli ölçüde etkileyebileceğini ortaya koydu. Özellikle yüksek baskı altındayken, bu bireyler daha agresif veya tahammülsüz tepki verme eğilimindedir. Bu durum, kişilerarası ilişkilerde zorluklar yaşanmasına yol açabilir. Ayrıca, yoğun rekabet ortamlarında bu tepkiler daha da belirgin hale gelebilir.

Kan Gruplarının Psikolojik Durumlarla Bağlantısı

Bazı araştırmalar, kan gruplarının bireylerin sağlık durumlarına karşı dirençli olma yeteneğiyle de ilişkilendirilebileceğini gösteriyor. Özellikle B kan grubu, yoğun baskı altında duygusal dengeyi sağlamakta zorluk yaşayabilirken, diğer kan grupları daha stabil kalabilir. Bu bulgular, kan gruplarının sadece fizyolojik değil, aynı zamanda psikolojik etkileri de olduğu konusunda önemli bir bilgi sunuyor.

Bu tür çalışmalar, bireylerin kişilik özelliklerini ve duygusal eğilimlerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Ancak, bu alandaki araştırmaların derinleştirilmesi, kan grubu ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi daha net bir şekilde ortaya koyacaktır.

Kaynaklar:

Furukawa, T. (1920'ler). Mizaç ve Kan Grupları Üzerine Bir Çalışma.
Japon Psikoloji Araştırma Enstitüsü, 2013.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası başvuru yapana 120.000 TL nakit para ödeyecek Ziraat Bankası başvuru yapana 120.000 TL nakit para ödeyecek
Halkbank veriyor; 5 sene vadeli 1.5 milyon TL limitli destek kredisi Halkbank veriyor; 5 sene vadeli 1.5 milyon TL limitli destek kredisi
Türkiye'de bu gece 00.00'da başlıyor; 7 gün sürecek Türkiye'de bu gece 00.00'da başlıyor; 7 gün sürecek
Elektrik, doğalgaz, su faturasına 3.000 TL destek verilecek Elektrik, doğalgaz, su faturasına 3.000 TL destek verilecek
PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava
EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber
SON HABERLER
BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu
İNG Bank bu taksitle 100 Bin TL ihtiyaç kredisi vermeye başladı! İNG Bank bu taksitle 100 Bin TL ihtiyaç kredisi vermeye başladı!
Türkiye'ye kar müjdesi; 21 Ocak Salı günü lapa lapa geliyor Türkiye'ye kar müjdesi; 21 Ocak Salı günü lapa lapa geliyor
Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer
PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava
Elinde altın olan mest olacak; İşte Pazartesi için beklenen rakam Elinde altın olan mest olacak; İşte Pazartesi için beklenen rakam
Arabası olan yandı; Benzinin fiyatı arşa çıkacak Arabası olan yandı; Benzinin fiyatı arşa çıkacak
EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber