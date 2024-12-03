ODTÜ'lü Bilim İnsanlarından İnanılmaz Keşif! Telefon Şarj Ömrü 1 Yıla Çıkıyor

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Bayram ve araştırma görevlisi Berre Vize'nin öncülüğünde geliştirilen MEMS nöristör aygıtı telefonlarımızın şarj süresini bir yıla çıkarmayı hedefliyor. Bu inanılmaz gelişme yalnızca cep telefonlarının değil aynı zamanda diğer elektronik cihazların da daha verimli çalışmasına olanak tanıyabilir. Proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu ve TÜBİTAK gibi önemli kurumlar tarafından destekleniyor.

Prof. Dr. Barış Bayram bu projeyi 4 yıl süren yoğun araştırma sürecinin ardından hayata geçirdiklerini belirtiyor. Beyin hücrelerinin çalışma prensipleri ile yüksek enerji verimliliği sağlayan sistemler arasındaki benzerlikleri keşfettiklerini söyleyen Bayram gözlemlerinin projeye ilham verdiğini dile getiriyor. MEMS nöristör elektronik cihazların bilgi işlem süreçlerini insan beynine benzer şekilde optimize edebilmesini sağlıyor. Bu da cihazların daha az enerji harcayarak daha verimli çalışmasına olanak tanıyor.

Geliştirilen Yeni Teknoloji Nasıl Çalışacak

Geliştirilen bu yeni nesil nöristör aygıtı mevcut üretim süreçleriyle tamamen uyumlu olduğu için küresel firmalar tarafından hızla üretime geçirilerek ticari ürünlere dönüştürülebilir. Yani teknolojinin pratikte kullanılabilir hale gelmesi çok daha kısa sürede mümkün olabilir. Bayram cihazın patent başvurusunun ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından takip edildiğini de belirtiyor. Bu da demek oluyor ki yenilikçi teknoloji kısa süre içinde dünya çapında büyük etki yaratabilir.

Beynin bilgi işleme şekliyle ilgili yapılan keşif yalnızca bataryaların şarj sürelerini uzatmakla kalmayacak aynı zamanda elektronik cihazların daha sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacak. Günümüzde kullandığımız telefonlardan tablet ve dizüstü bilgisayarlara kadar pek çok cihazın batarya ömrü kullanıcılar için büyük sorun olmaya devam ediyor. Ancak yeni nesil teknolojiler sayesinde cihazlarımız daha uzun süre şarj olmadan kullanılabilecek ve bu da günlük yaşamda önemli kolaylık sağlayacak.

Dünyanın En Büyük Şirketleri ile Ortaklık

Prof. Dr. Barış Bayram MEMS nöristör teknolojisinin sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de önemli etki yaratacağını belirtiyor. Bu buluş, küresel teknoloji pazarında bir devrim niteliği taşıyor ve Bayram dünya çapında çalışmalar yürüten dev firmalarla görüşmelere başlayacaklarını paylaşıyor. Başta Analog Devices olmak üzere, HP, IBM, NVIDIA, Amazon ve Google gibi teknoloji devleriyle yapılacak görüşmeler yeniliğin yayılmasını hızlandırabilir.

MEMS nöristör dünyada bu alanda yapılan ilk keşiflerden biri olma özelliği taşıyor. Bu cihaz daha önce benzer teknolojilerde kullanılan karmaşık malzemelere kıyasla çok daha pratik ve verimli çözüm sunuyor. Bayram mevcut nöristörlerin genellikle uzun süreli kullanımlarda endüstriyel seviyede verimli olamadığını belirtiyor. Bu yeni buluş ise daha sürdürülebilir ve kullanışlı bir teknoloji sunduğu için gelecekte büyük potansiyel taşıyor.