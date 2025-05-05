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O füze korkunç; İşte ABD’nin bile korktuğu silah

Modern savaş teknolojileri hız, menzil ve yıkıcılık konusunda sınırları zorlarken, dünyadaki en ölümcül füze sistemleri ülkelerin stratejik dengelerini yeniden belirliyor.

O füze korkunç; İşte ABD’nin bile korktuğu silah

Bu liste, en ileri füze teknolojilerini ve hangi ülkenin ne kadar tehdit oluşturduğunu açıkça gözler önüne seriyor.


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Günümüzün gelişmiş füze sistemleri, binlerce kilometreyi yalnızca dakikalar içinde aşabiliyor. Üstelik taşıdıkları nükleer başlıklar ve nokta atışı hassasiyetle, bu silahlar yalnızca askeri değil, siyasi caydırıcılığın da temel unsuru haline geldi. Uzmanlara göre bu füzeler, bir ülkenin savunma kapasitesinin değil, aynı zamanda küresel etki gücünün de göstergesi.


📊 En Ölümcül 10 Füze: Zirvede Rusya’nın Şeytan’ı Var

10) DF-31 | Çin

Menzili 11.000 km'yi aşan mobil ICBM. Birden fazla nükleer başlık taşıyabiliyor.

9) Trident II D4 | ABD

Önceki nesil denizaltıdan fırlatılan balistik füze (SLBM). Yüksek güvenilirlik sunuyor.

8) M51 | Fransa

11.000 km menzilli Fransız yapımı SLBM. Nükleer caydırıcılık için tasarlandı.

7) RS-26 Rubezh | Rusya

Daha kısa menzilli ama son derece hassas ICBM. Hızlı tepki için ideal.

6) RS-24 Yars | Rusya

Mobil ve çoklu başlık taşıma kabiliyetiyle 11.000 km menzile sahip.

5) Bulava (RS-28) | Rusya

Gelişmiş SLBM. Yüksek isabet oranı ve geliştirilmiş güvenilirlik sunuyor.

4) Trident II D5 | ABD

12.000 km’yi aşan menziliyle en etkili SLBM’lerden biri. Çoklu başlık sistemi mevcut.

3) Minuteman III | ABD

Uzun yıllardır ABD’nin kara konuşlu nükleer caydırıcılık unsuru. Modernizasyon çalışmaları devam ediyor.

2) DF-5 (Dongfeng-5) | Çin

12.000 km menzilli ICBM. ABD'nin tamamını vurabilecek kapasitede.

1) R-36M2 Voevoda (SS-18 Satan | Şeytan) | Rusya

Tarihin en yıkıcı füze sistemlerinden biri. 16.000 km menzile ve her biri 750 kilotonluk 10 savaş başlığına sahip. ABD’nin bile korkulu rüyası olarak tanımlanıyor.

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