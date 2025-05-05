O füze korkunç; İşte ABD’nin bile korktuğu silah

Bu liste, en ileri füze teknolojilerini ve hangi ülkenin ne kadar tehdit oluşturduğunu açıkça gözler önüne seriyor.
🚀 Füze Teknolojisinde Yeni Dönem: Saniyeler İçinde Kıtalar Aşan Güç
Günümüzün gelişmiş füze sistemleri, binlerce kilometreyi yalnızca dakikalar içinde aşabiliyor. Üstelik taşıdıkları nükleer başlıklar ve nokta atışı hassasiyetle, bu silahlar yalnızca askeri değil, siyasi caydırıcılığın da temel unsuru haline geldi. Uzmanlara göre bu füzeler, bir ülkenin savunma kapasitesinin değil, aynı zamanda küresel etki gücünün de göstergesi.
📊 En Ölümcül 10 Füze: Zirvede Rusya’nın Şeytan’ı Var
10) DF-31 | Çin
Menzili 11.000 km'yi aşan mobil ICBM. Birden fazla nükleer başlık taşıyabiliyor.
9) Trident II D4 | ABD
Önceki nesil denizaltıdan fırlatılan balistik füze (SLBM). Yüksek güvenilirlik sunuyor.
8) M51 | Fransa
11.000 km menzilli Fransız yapımı SLBM. Nükleer caydırıcılık için tasarlandı.
7) RS-26 Rubezh | Rusya
Daha kısa menzilli ama son derece hassas ICBM. Hızlı tepki için ideal.
6) RS-24 Yars | Rusya
Mobil ve çoklu başlık taşıma kabiliyetiyle 11.000 km menzile sahip.
5) Bulava (RS-28) | Rusya
Gelişmiş SLBM. Yüksek isabet oranı ve geliştirilmiş güvenilirlik sunuyor.
4) Trident II D5 | ABD
12.000 km’yi aşan menziliyle en etkili SLBM’lerden biri. Çoklu başlık sistemi mevcut.
3) Minuteman III | ABD
Uzun yıllardır ABD’nin kara konuşlu nükleer caydırıcılık unsuru. Modernizasyon çalışmaları devam ediyor.
2) DF-5 (Dongfeng-5) | Çin
12.000 km menzilli ICBM. ABD'nin tamamını vurabilecek kapasitede.
1) R-36M2 Voevoda (SS-18 Satan | Şeytan) | Rusya
Tarihin en yıkıcı füze sistemlerinden biri. 16.000 km menzile ve her biri 750 kilotonluk 10 savaş başlığına sahip. ABD’nin bile korkulu rüyası olarak tanımlanıyor.