Kimse bunu beklenmiyordu! Telefon devi Türkiye'den çekiliyor

Akıllı telefon pazarında adını Oppo’nun alt markası olarak duyuran Realme, Türkiye operasyonlarını durdurma kararı aldı. Gazeteci Volkan Manav’ın aktardığına göre şirket, robot süpürge ve diğer teknolojik ürünler için oluşturduğu departmanlardaki personelin işine son verdi.

Sessizlik Kararı Doğrular Gibi

Henüz Realme cephesinden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak personel çıkarımları ve yatırım durdurma iddiaları, markanın Türkiye'den çekilme hazırlığında olduğunu gösteriyor. Realme’nin Oppo Türkiye yatırımcısı Mıstaçoğlu Holding ile de herhangi bir anlaşma yapmaması bu olasılığı güçlendiriyor.

Kullanıcılar ve İş Ortakları Endişeli 😟

Markanın Türkiye’de binlerce kullanıcısı bulunuyor. Realme telefon sahipleri, cihazları için yazılım ve teknik destek alıp almayacaklarını bilmiyor. Aynı zamanda, Realme ile çeşitli iş birliklerine imza atan içerik üreticileri de ödeme almadıklarını belirtiyor. Bu durum sektörde güvensizlik yaratmaya başladı.

Realme’nin Türkiye’den çekilmesi, özellikle orta segment akıllı telefon pazarında bir boşluk yaratabilir. Fiyat-performans dengesiyle öne çıkan markanın ani çıkışı, kullanıcı tercihlerinde değişimlere neden olabilir.

📌 Realme’nin resmi açıklaması beklenirken, kullanıcıların garanti ve destek süreçlerini takip etmeleri öneriliyor. Teknoloji dünyasındaki bu sürpriz gelişmeyi yakından izlemeye devam edeceğiz.