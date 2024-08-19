KAPI MOTORU ALIRKEN FİRMA SEÇİMİ

Otomatik kumandalı kapı motoru alımında tecrübeli firma seçmek büyük önem arz etmektedir. Bilgi birikimi ve uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip firmalardan kapı motoru almak, aynı zamanda bilgiyi satın almak demektir. Kurulum öncesi mekanik bilgi ve kurulum sırasında teknik destek almak son derece önemlidir.

Kapı motoru satışı yapabilmek için satışı yapılan ürünlerin teknik bilgilerine hakim olmak, elektronik kart bağlantısı ve ayar menüsünü bilmek gereklidir. Müşterilere teknik destek verilemediği zaman müşteri mağdur edilecektir. Bu sebeple, firma seçimi yapılırken kapı motoru otomasyonunda deneyimli, adı duyulmuş, marka olmuş, yetkili satıcı ve uygulayıcı firmaların seçilmesi, doğru ürün almada ve uygulamada size oldukça faydalı olacaktır.

Kapı motoru alımınızda, firma size kapınızın durumu, kapı rayı, mekanik durumu, uzunluk, kilogram ve kullanıcı sayısı gibi bilgileri sormuyor ise ve sizin belirttiğiniz bilgilere dayalı olarak motor bilgisi ve fiyatı veriyorsa, kesinlikle alım yapmayın. Kapı motoru alırken firma personeli, kapınızın uzunluk, ağırlık ve kullanıcı sayısı bilgisi dahilinde en doğru motoru önermelidir. Kapınızın mekanik yapısındaki kapı rayı ve taşıyıcı teker sistemi hakkında doğru bilgileri vermelidir.



Kapı motorları, müstakil kullanımlarda en fazla 10 defa açılıp kapanırken; yoğun kullanım olan site ve otoparklar, fabrikalarda bu sayı 100 ve üzeri sayılara çıkmaktadır. Kullanılacak kapının uzunluğu, ağırlığı ve açılma sıklığı muhakkak bilinmeli veya alırken bu bilgiler verilmelidir.

Yanlış seçim yapmamıza neden olacak bilgisi olmayan firmalardan kapı motoru alarak kullanımda arızalara ve hasarlara uğrayabilir, ekonomik olarak zarara uğrayabilir ve sitemizin ya da evimizin güvenliğini tehlikeye sokabiliriz. İyi bir araştırma yaparak uygulamaların nasıl yapıldığını, hangi markaların daha fazla tercih edildiğini, arıza sıklığını, hız ve performans olarak hangi kapı motoru modelinin alınması gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Doğru satış yapan firmalar, teknik bilgiye dayalı çalışır. Otomotik kapı motoru ürünlerinin modelleri ve türlerine göre datasheet, PDF evraklarını hazırlar, ürün kurulum videoları oluşturur. Mobil uygulamalar için sesli anlatımlarla size destek olacak çalışmalar hazırlar. Firma personellerinin anlatımları ve sunumları, bilgiye dayalıdır ve bu fark edilebilir. Yanlış ve hatalı bir seçim yapmanızı doğru bilgi engelleyebilir.



Türkiye’de kapı imalatları ve mekanik aksamları, otomasyon bilgisi olmayan demir doğrama firmaları tarafından yapılmaktadır. Ürün almadan önce, ilk olarak kapının otomasyona hazırlanması için kapı motoru uygulaması yapılacak kapıda doğru kapı rayı ve tekeri var mı, kapı karşılaması doğru mu, kapı ağırlığı bilgisi, enerji kablosu ve emniyet fotoseli kablosu çekilmiş mi, kapının kullanıcı sayısı bilgileri firma satış personeline doğru aktarılmalı ve yapılması gerekenler anlatılmalıdır. Bu sayede doğru, en uygun ve performanslı otomatik kapı motorunu almış ve uygulamış olacaksınız.

Sonuç olarak, doğru kapı motoru seçimi ve kurulumunun yapılabilmesi için profesyonel bir firma ile çalışmak oldukça önemlidir. Bariyer sistemleri ve kapı motorları konusunda uzman desteği almak istiyorsanız, tecrübeli bir ekibe sahip olan firmalara başvurabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak ve profesyonel hizmetler için https://www.uzmankapi.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.