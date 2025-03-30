Kan grubunuz IQ seviyenizi belirliyor; İşte zeki olanların kan grubu

Uzmanlar, bu iddiaları değerlendirirken bilimsel metodoloji ve çevresel faktörlerin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

AB Kan Grubu ve Bilişsel Performans: Araştırma Ne Diyor?

Japonya’da 2024’te yapılan ve Neuropsychology Review dergisinde yayımlanan bir çalışma, AB kan grubuna sahip bireylerin belirli zekâ testlerinde ortalamanın üzerinde skorlar aldığını gösterdi. Araştırmada, bu gruptaki katılımcıların analitik düşünme, çoklu görev yönetimi ve kısa süreli hafıza testlerinde daha başarılı olduğu kaydedildi. Benzer sonuçlar, Kore’deki bir üniversitenin 2.500 kişiyle yaptığı çalışmada da gözlemlendi.

Diğer Kan Grupları ve Zekâ İlişkisi

0 Kan Grubu: Yapılan bazı çalışmalar, bu gruptaki bireylerin pratik çözüm Detay odaklı çalışma ve uzun süreli hafıza performansıyla öne çıkıyor.

B Kan Grubu: Yaratıcılık ve sanatsal yeteneklerle ilişkilendiriliyor.

Zekâ Çok Boyutlu Bir Kavram: Tek Etken Kan Grubu Olamaz

Stanford Üniversitesi’nin 2023’te yaptığı bir meta-analiz, zekâ üzerinde genetik faktörlerin %40-60, çevresel koşulların ise %40-50 etkili olduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla, kan grubu gibi tek bir parametrenin belirleyici olması bilimsel olarak mümkün görünmüyor.

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