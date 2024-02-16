İş dünyasında ilk izlenim her zaman önemlidir. Çünkü ilk izlenim, müşterileriniz, iş arkadaşlarınız ve çalıştığınız diğer paydaşlarla olan tüm i lişkinin tonunu belirler.

Nasıl yüz yüz eyken profesyonel bir imajınız olmasını istiyorsanız, e-posta iletişiminde de benzer şekilde davranmanız gerekir. Bu noktada profesyonel olmak istiyorsanız, şirketinize özel alan adı uzantılı kurumsal e-posta’lar devreye girer. İsminize özel kurumsal bir e-posta adresine sahip olmak, profesyonel görünmenizi ve insanların size ciddiye almasını sağlar.

Peki isminize veya şirketinize özel alan adı uzantılı kurumsal e-posta tam olarak nedir?

İsminize veya Şirketinize Özel Alan Adı Uzantılı Kurumsal E-Posta Nedir?

İsminize veya şirketinize özel alan adı uzantılı kurumsal e-posta, bir e-posta sağlayıcısı ya da hosting şirketi tarafından sunulan ve e-posta’nızda varsayılan alan adı yerine özel bir alan adı kullanmanıza olanak tanıyan bir e-posta adresi türüdür. Şirketinize özel bu alan adı, genellikle temsil edilen işletme veya kuruluşun web sitesinin domain’i ile aynıdır.

Şirketinize özel alan adı uzantılı kurumsal e-postanın bir diğer avantajı da verimliliği artırmak, güvenliği yükseltmek ve ekibinizdeki diğer çalışanlarla işbirliği yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış gelişmiş işlevselliktir.

İsminize özel alan adı uzantılı kurumsal e-posta adresleri genellikle sadece iş iletişimleri için kullanılır, bu nedenle işletmenizi en iyi şekilde yansıtmaları ve profesyonel görünmeleri gerekir. Birçok kişi Gmail, Hotmail ya da Yandex gibi kişisel bir e-posta hesabından gelen e-posta’lara güvenmeme ve onları hatta görmezden gelme eğilimindedir, çünkü bu herkes tarafından kullanılabilir e-posta adresleri, e-posta’nın kime ait olduğunu ve bu kişinin kimi temsil ettiğini anlamayı zorlaştırır.

Tüm bu nedenlerden dolayı şirketinize özel alan adı uzantılı kurumsal e-posta, yüksek güvenilirlik sağlamanın bir yolu olarak işletmenize hizmet edebilir ve alıcıya daha fazla bağlam sağlayarak yanıt vermelerini daha olası hale getirir. Aynı zamanda, kişisel bir Gmail hesabı kullanmak yerine profesyonel bir e-posta adresine sahip olmak, marka kimliğinizi ve tanınırlığınızı güçlendirmeye yardımcı olur ve bu da uzun vadede olumlu etkiler yaratabilir.

Temel kişisel bir e-posta, @gmail .com gibi bir e-posta istemcisinin alan adıyla biter, fakat kurumsal e-posta adresi çok daha tutarlı bir biçime sahiptir.

Örnekler:

[isim].[soyad]@sirketadi.com

[isim]@sirketadi.com bulunur.

Şirketinize Özel Alan Adı Uzantılı Kurumsal E-Posta’nın Avantajları

Şirketinize özel alan adı uzantılı kurumsal e-posta’ya sahip olmak sadece profesyonel görünmenin önemli bir parçası değildir. Kurumsal bir şirket e-posta adresine sahip olmak, iş hedeflerinize ulaşmanıza ve iletişimi geliştirmenize yardımcı olacak geniş kapsamlı avantajlara da sahip olmanıza olanak tanır.

İsminize veya şirketinize özel alan adı uzantılı kurumsal e-posta adresleri kullanmanın başlıca avantajlarından bazılarını aşağıdakileri içerir:

1. Yüksek Güvenilirlik

İnsanlar yoğun çalışma temposunda çok meşguldür, bu yüzden e-posta kutularını doldurup taşıran her e-posta’yı okuyacak zamanları yoktur. Bu nedenle, e-postanızın önemsiz klasörüne düşmesini önlemek için mümkün olan en kısa sürede güvenilirlik sağlamanız gerekir. Bu noktada en azından, şirketinize özel alan adı uzantılı kurumsal bir e-posta adresine sahip olmak, işinizi ciddiye aldığınızı gösterir.

2. Daha İyi Güvenlik

İşletme verileriniz en kritik varlıklarınızdan biridir ve e-posta iletişimi de bunun önemli bir parçasıdır. Kurumsal e-posta çözümleri kullandığınızda, daha iyi bir spam filtresi, virüs koruması ve veri şifreleme gibi daha sağlam güvenlik özelliklerinden de yararlanabilirsiniz.

3. Performans Takibi

İşletmeler için birçok e-posta sağlayıcısı, performansınızı izlemenize ve e-posta’larınız hakkında bilgi edinmenize olanak tanıyan izleme özellikleri sunar. Hangi e-postaların açıldığını ve hangi bağlantıların tıklandığını analiz ettikçe, müşterilerinizin ihtiyaçlarını tahmin etme ve harekete geçmelerini sağlama konusunda daha iyi hale gelebilirsiniz.

Şirketinize Özel Alan Adı Uzantılı Kurumsal E-Posta Nasıl Oluşturulur?

Bir girişimci veya işletme sahibiyseniz, isminize veya şirketinize özel alan adı uzantılı bir kurumsal e-posta’ya sahip olmanız gerçekten çok önemlidir. Ancak yüksek güvenlik sağlayan ve istediğiniz özelliklere sahip bir kurumsal e-posta’nın nasıl oluşturulacağını bilmeyebilirsiniz. Bugün, aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli çözüm ve seçenekler vardır, bu yüzden hangi şirket ile çalışacağınızı belirlemek kafanızı karıştırabilir. Bu noktada Hosting.com.tr gibi güvenilir bir hosting veya alan adı hizmet sağlayıcısı kullanabilirsiniz.

Zaten bir web siteniz ve alan adınız varsa, sağlayıcınız muhtemelen cPanel aracılığıyla hizmetlerinin bir parçası olarak kurumsal bir e-posta adresi sunar. E-posta için hosting şirketinizi kullanmanın avantajı, kurulumunun çok kolay ve nispeten ucuz olmasından kaynaklanır.

cPanel webmail kullandığınızda, e-posta hesabınızı teknik becerilere ihtiyaç duymadan doğrudan kontrol panelinden dakikalar içinde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca çoğu durumda, hosting planınızın bir parçası olarak hiçbir ek ücret ödemeden kurumsal bir e-posta hesabı oluşturabilir veya çok düşük bir fiyat kurumsal bir e-posta planı alabilirsiniz.

Şirketinize Özel Alan Adı Uzantılı Kurumsal E-Posta Kullanımı İle İlgili İpuçları

İhtiyaçlarınıza bağlı olarak en iyi seçeneği seçtikten ve kurumsal bir e-posta kurduktan sonra bir sonraki önemli adım, işinizin büyümesi ve üretkenlik için yeni oluşturduğunuz hesabınızı nasıl en üst düzeye çıkaracağınızı bulmaktır.

Aşağıda kurumsal e-postanızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak birkaç yararlı ipucu bulabilirsiniz:

1. Profesyonel bir üslup kullanın

Başarılı e-posta iletişiminin en önemli kısmı doğru tonu korumaktır. Bu noktada alıcılarınızın anlayacağı net bir yapıya sadık kalarak argo veya gayri resmi dilden kaçınmanız önemlidir.

2. İyi konu satırlarına öncelik verin

Konu satırları kurumsal e-posta’larının genellikle ihmal edilen bir parçasıdır, ancak e-posta’larınızın açılıp okunmasında hayati bir rol oynar.

Peki iyi bir kurumsal e-posta konu satırı nasıl olur?

Temel olarak, e-posta konu satırınızın spesifik olduğundan ve e-posta’nızın ana fikrini kapsadığından emin olmanız gerekir.

3. Profesyonel bir imza kullanın

Kurumsal e-posta adresiniz kim olduğunuz ve hangi işletmeyi temsil ettiğiniz hakkında ipuçları verecek olsa da, size ulaşmak isteyenler için ek yollar sağlamak, işiniz hakkında daha fazla bilgi vermek ve hatta en iyi tekliflerinizi sergilemek için profesyonel bir e-posta imzasına sahip olmanız çok önemlidir. Bu yüzden mutlaka profesyonel görünümlü bir e-posta imzası oluşturmanız şarttır.

Kurumsal E-posta Nasıl Sonlandırılır?

Bir e-posta’yı nasıl sonlandırdığınız, tüm iletişimin tonunu ve e-posta’nızın etkinliğini belirleyebilir. Bu nedenle, ilgili bilgileri ve alıcının harekete geçmesini sağlamak için e-posta’nın gövdesinin altındaki alanı kullanarak e-posta’yı nasıl sonlandırdığınız konusunda bilinçli olmanız çok önemlidir.



Öncelikle, "Saygılarımla" veya "Teşekkürler" gibi uygun bir imza kullandığınızdan emin olun. E-posta gönderdiğiniz kişiyi daha yakından tanıyorsanız, "Sevgiler"" ifadesini kullanmanız da uygun olabilir.

Ardından adınız, iş unvanınız, işletme bilgileriniz, telefon numaranız gibi ek iletişim bilgilerinizi, sosyal medya profillerinizi ve ilgili olduğunu düşündüğünüz diğer her şeyi güzel bir e-posta imza tasarımında birleştirin.



Bir işletme sahibi için e-posta imzanızı daha kişisel hale getirmek istiyorsanız, bir fotoğraf da kullanabilirsiniz. Bir e-posta’ya bir fotoğraf eklemek, alıcıyla daha güçlü bir bağ kurulmasına yardımcı olabilir ve e-posta’larınıza yanıt verme olasılığını artırabilir. Bu da sonuç getiren kişisel ve anlamlı bir iletişimin sürdürülmesine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak kurumsal e-postalar, herhangi bir işletmenin çevrimiçi varlığının önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu yüzden web siteniz yayına girdiğinde, kurumsal e-posta’nızı ayarlamaktan kaçınmak gibi bir hata yapmayın. Ne kadar gecikirseniz, tüm iletişimlerinizi kurumsal e-posta adresine taşımak o kadar zorlaşacaktır. İşletmeniz küçük olsa veya çevrimiçi olarak herhangi bir ürün satmıyor olsanız bile, web sitenize bağlı bir kurumsal e-posta’ya sahip olmak size büyük bir yatırım getirisi sağlayacaktır.

En Çok Sorulan Sorular

1. Bir alan adı kaydettirmeden kurumsal bir e-posta alabilir miyim?

Maalesef alamazsınız, e-posta hesaplarınıza eklemek için mevcut bir alan adına sahip olmanız gerekir.

2. E-posta adım alınmışsa ne yapmalıyım?

E-posta’nız için özel bir alan adı uzantısı kullanmanın en güzel yanı, istediğiniz e-posta adının her zaman kullanılabilir olmasıdır. Önemli olan uygun bir alan adı bulmak ve onu kaydettirmektir. İstediğiniz alan adı kaydedilmişse, seçtiğiniz alan adı kayıt kuruluşuna gidip farklı bir seçenek veya farklı bir uzantıyla aynı adı seçebilirsiniz.

3. Info@ iyi bir e-posta mı?

Info@ e-posta adresleri eskiden işletmeler arasında çok popülerdi ve bugün hala pek çok kişi bu adresleri kullanmaktadır. Ancak biraz kişisel olmadıkları için gerçekten en iyi seçenek değildir.

4. Kurumsal e-posta benim adım mı olmalı?

E-posta adresiniz için bir alan adı uzantısı kullanıyorsanız, e-posta adı için adınız ve soyadınızdan oluşan bir kombinasyon kullanmak her zaman iyi bir seçenektir. Fakat yalnızca adınızı kullanmak da işe yarar.

5. İşletmem için hangi e-posta adresini kullanmalıyım?

İyi bir kurumsal e-posta adresi [ad].[soyad]@[sirketadi.com] olabilir.

6. Profesyonel bir e-posta adresini nasıl seçerim?

Profesyonel bir e-posta adresi seçerken, netlik hedefleyin, kısa ve öz olun ve ezberlemeyi kolaylaştırmaya çalışın.

7. Kurumsal e-posta almanın en ucuz yolu nedir?

Kurumsal bir e-posta almanın en ucuz yolu, Hosting.com.tr’nin Promail gibi yerli ve milli e-posta sağlayıcısından veya kendi hosting sağlayıcınızın cPanel bölümünden kurumsal mail hesabınızı oluşturabilirsiniz..

8. İşletmem için ne tür bir e-posta kullanmalıyım?

Profesyonel görünmek istiyorsanız, sadece yeni bir Gmail hesabı açıp bunu iş iletişimi için kullanamazsınız. Bunun yerine, bir alan adı satın alın ve [isim]@[sirketadi.com] gibi özel bir e-posta adresi oluşturmak için bir e-posta hosting hizmeti kullanın.

9. Kurumsal e-posta için ideal uzunluk nedir?

Kurumsal bir e-posta için ideal uzunluk gerçekten mesajınıza bağlıdır. Ancak, e-posta’nızı net bir şekilde ilettiğinizden emin olurken mümkün olduğunca kısa tutmanız da çok önemlidir. Genel olarak, kurumsal bir e-posta üç paragraftan uzun olmamalıdır. Daha fazla bilgi eklemeniz gerekiyorsa, e-postanın okunmasını kolaylaştırmak için madde işaretleri kullanmayı düşünebilirsiniz.