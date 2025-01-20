iPhone’dan çok daha iyi; Tesla Pi Phone yarı fiyatına geliyor

Tesla Pi Phone, Tesla'nın piyasaya sürmeyi planladığı ve iPhone'un hakimiyetini sarsması beklenen bir cihaz olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Musk, 2025 yılı içinde bu telefonu tanıtmayı hedefliyor ve bu cihaz, iPhone'dan çok daha uygun fiyatla satışa sunulacak.

Apple, özellikle Amerika pazarında büyük bir dominasyona sahip ve küresel çapta akıllı telefon satışlarında ikinci sırada yer alıyor. Ancak Tesla Pi Phone, sunduğu yenilikçi özelliklerle Apple’ın güçlü konumunu tehdit etmeye aday. Pi Phone, özellikle Starlink teknolojisi ile dikkat çekiyor. Kullanıcılar, telefonlarını nerede olurlarsa olsunlar, dünya çapında internet erişimi sağlayabilecekler. Bu, Tesla’nın mobil cihazı için önemli bir avantaj sunuyor.

Tesla Pi Phone’un sahip olduğu diğer özellikler arasında, özel bir işletim sistemi bulunuyor. Bu işletim sistemi, APK dosyalarını doğrudan çalıştırabilecek ve ayrıca Tesla'nın kendi dosya uzantılarıyla uyumlu olacak. Ayrıca cihaz, güneş enerjisiyle şarj olma özelliğine sahip, bu da telefonu açık hava koşullarında şarj etmeyi mümkün kılıyor.

Tesla Pi Phone’un en önemli yeniliklerinden biri de Tesla araçlarıyla tam uyumlu çalışması. Bu entegrasyon, Musk’ın yaratmayı hedeflediği geniş ekosistemin önemli bir parçası olacak. Telefonun fiyatı ise iPhone Pro Max serisiyle kıyaslandığında, yaklaşık yarı fiyatına satılacak ve başlangıç fiyatının 600 dolar civarında olması bekleniyor.

Elon Musk, Pi Phone’u Mart 2025’te gerçekleştireceği özel bir etkinlikte tanıtmaya hazırlanıyor. Bu tanıtım, dünya çapında büyük bir ilgiyle karşılanacak ve Tesla’nın mobil sektördeki iddiasını güçlendirecek gibi görünüyor.