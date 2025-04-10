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iPhone ve Samsung telefonlara okkalı zam; Şimdi aldın aldın

ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşı, akıllı telefon fiyatlarını doğrudan etkileyecek.

iPhone ve Samsung telefonlara okkalı zam; Şimdi aldın aldın

Reuters’a göre iPhone fiyatı Amerika’da yüzde 43’e kadar artabilir. Samsung modelleri içinse yüzde 20’lik zam gündemde. İşte detaylar…


ABD-Çin Ticaret Gerilimi Teknoloji Sektörünü Sarsıyor: Telefon Fiyatları Uçuşa Geçebilir

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşı, yalnızca ekonomi başlıklarını değil, teknoloji devlerinin stratejilerini de yeniden şekillendiriyor. Özellikle Apple ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri, uygulanan ek vergiler nedeniyle büyük bir maliyet artışıyla karşı karşıya.


📱 iPhone Fiyatına Yüzde 43 Zam Gelebilir

Apple, iPhone üretiminin önemli bir kısmını Çin’de gerçekleştiriyor. ABD Başkanı Donald Trump döneminde başlatılan gümrük vergileri, Çin'den ithal edilen ürünleri doğrudan etkiliyor. Reuters tarafından hazırlanan analize göre, iPhone’un ABD’deki satış maliyeti yüzde 43 oranında artabilir.

Ancak sektör uzmanları, bu oranın tüketiciye tam olarak yansıtılmasının zor olacağını, Apple’ın fiyat artışını sınırlı tutmaya çalışacağını belirtiyor. Yine de, iPhone kullanıcılarını yakın gelecekte hissedilir bir zam bekliyor.


📱 Samsung İçin de Tehlike Çanları Çalıyor

Güney Kore merkezli Samsung’un üretim üslerinden biri olan Vietnam da ABD’nin yeni gümrük tarifeleri kapsamına girdi. Washington’un Vietnam’dan gelen ürünlere uyguladığı yüzde 46’lık ek vergi, Samsung'un üretim maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Tahminlere göre, Samsung’un bazı modellerinde yüzde 20’ye varan bir fiyat artışı söz konusu olabilir. Bu da, orta ve üst segment Samsung telefonlarının etiketlerinde ciddi değişikliklere yol açabilir.


Ticaret Savaşının Faturası Tüketiciye Kesiliyor

Hem Apple hem de Samsung, üretim ve tedarik zinciri açısından küresel pazarda güçlü aktörler olsa da, jeopolitik gelişmeler karşısında esneklikleri sınırlı kalabiliyor. Üretim maliyetlerindeki artış, kısa vadede doğrudan telefon fiyatlarına yansıyabilir.

Bu durum, sadece ABD değil, Türkiye gibi ithal teknolojiye bağlı ülkelerde de yeni telefon almak isteyen kullanıcıları zorlayacak gibi görünüyor. 

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