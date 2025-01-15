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iPhone kullananlar dikkat; Smishing yöntemi kabus oluyor

iPhone kullanıcıları, dolandırıcıların yeni bir tuzağıyla karşı karşıya.

iPhone kullananlar dikkat; Smishing yöntemi kabus oluyor

Bleeping Computer tarafından paylaşılan rapora göre, Apple’ın Messages uygulamasındaki güvenlik önlemleri, dolandırıcılar tarafından manipüle edilmeye başlandı. Yeni yöntemin amacı, kullanıcıların kendi güvenliklerini devre dışı bırakmalarına yol açmak.

Apple cihazları, gizlilik ve güvenlik konularında özellikle popüler ve bu özellikleriyle ün kazanmış durumda. Messages uygulaması, özellikle istenmeyen mesajlardaki linklerin tıklanabilir olmasını engelleyen katı koruma sistemlerine sahip. Dolandırıcılar, bu engeli aşmak için "smishing" adı verilen bir yöntem geliştirdi. Smishing, SMS ve phishing (kimlik avı) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.

Yeni Dolandırıcılık Tekniğinin Detayları

Smishing súldırılarında dolandırıcılar, genellikle masum görünülü bir mesajla kullanıcıları hedef alıyor. Bu mesajlarda, "küçük bir ödeme talebi" veya "başarısız teslimat bildirimi" gibi bir durum bildirilerek, kullanıcıdan "Evet" ya da "Hayır" gibi basit bir yanıt verilmesi isteniyor. Kullanıcı yanıt verdikten sonra mesajdan çıkıp tekrar döndüğünde, dolandırıcıların göndermiş olduğu bir linkin tıklanabilir hale geldiği görülüyor.

Bu tıklanabilir linkler genellikle, Apple ya da diğer büyük şirketlerle ilişkilendirildiği izlenimini veren sahte sitelere yönlendiriyor. Dolandırıcıların bir diğer amacı ise, korkutucu uyarı mesajlarıyla kullanıcıyı daha fazla bilgi paylaşmaya zorlamak.

Bu Dolandırıcılıktan Nasıl Korunabilirsiniz?

Dolandırıcının Yönergelerine Uymaktan Kaçının
Mesajlara "Evet", "Hayır" veya benzeri bir yanıt vermeyin. Yanıt vermek, mesajın aktif hale gelmesine neden olabilir.

Mesajlardaki Linklere Tıklamayın

Tanımadığınız kaynaklardan gelen mesajlarda yer alan linklere kesinlikle tıklamayın.

Göndereni Engelleyin ve Bildirin

Bu tür mesajları aldığınızda, mesajı gönderen numarayı engelleyin ve Apple’a veya ilgili otoritelere bildirin.

Kredi Kartı ve Banka Bilgilerinizi Paylaşmayın

Hiçbir zaman mesaj yoluyla finansal bilgilerinizi paylaşmayın. Endişeleriniz varsa, doğrudan ilgili kurumla iletişime geçin.


Kaynak: Bleeping Computer, Apple Destek

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