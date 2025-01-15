iPhone 17 çıkmadan, iPhone 18’den bomba Samsung detayı geldi

Şirket, kamera sensörlerinde yeni bir döneme geçmeye hazırlanırken, sensör üretiminde Samsung ile işbirliği yapma kararı aldı. Apple’ın uzun yıllardır kamera sensörleri konusunda Sony ile çalıştığı biliniyor, ancak yeni sızıntılara göre iPhone 18’de Samsung’un da önemli bir tedarikçi olarak devreye gireceği belirtiliyor.

Samsung'un Yeni Kamera Sensörleri ve Özellikleri

iPhone 18 serisi için geliştirilen yeni kamera sensörleri, "PD-TR-Logic" adı verilen ve üç katmanlı devre yapısıyla dikkat çekiyor. Bu yeni sensör teknolojisi, fotodiyotları işlem katmanından ayırarak daha yüksek tepki hızları, düşük video gürültüsü ve genişletilmiş dinamik aralık gibi önemli avantajlar sunacak. Bu gelişmeler, özellikle fotoğraf ve video çekimlerinde düşük ışık performansını iyileştirerek, iPhone’ların fotoğrafçılıkta daha da güçlü bir konum elde etmesine olanak tanıyacak.

Samsung, iPhone 18 serisinin kamera sensörlerinin üretimini üstlenecek. Bu sensörlerin, 48 megapiksel ultra geniş açılı bir CMOS sensör olması bekleniyor. Bu teknoloji, iPhone 18 kullanıcılarına daha yüksek çözünürlük, daha net görüntüler ve video çekimlerinde gelişmiş performans sunacak. Apple ise cihazların montajını Foxconn’a yaptıracak.

Apple ve Samsung İşbirliği: Sony ile Süren Yıllık İttifakta Değişiklik

Apple’ın Samsung ile kamera sensörü tedarik konusunda işbirliği yapması, Sony ile yıllardır süren işbirliğinin sona erdiği anlamına gelmiyor, ancak bu adım Apple’ın sensör tedarik zincirinde köklü bir değişiklik yaratıyor. Samsung’un teknoloji alanındaki gücü ve yenilikçi ürünleri, Apple’ın fotoğrafçılık alanındaki hedeflerine ulaşmasına önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor.

Yeni Sensör Teknolojisinin iPhone Serisine Katacağı Yenilikler

Apple’ın iPhone 18 serisinde kullanacağı yeni sensörler, kamera teknolojisinde çığır açacak nitelikte. Özellikle düşük ışık koşullarında çekilen fotoğrafların kalitesi artacak, video çekimlerinde daha az gürültü olacak ve dinamik aralık genişleyecek. Tüm bu iyileştirmeler, iPhone’ları profesyonel fotoğrafçılık ve video çekimleri için daha çekici hale getirecek.

Kaynak: shiftdelete