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Haftaya son; WhatsApp dönemi sona eriyor

Meta’nın yaptığı resmi açıklamaya göre, iOS 15.1 ve altı sürümlerde çalışan iPhone modelleri WhatsApp desteğini kaybedecek.

Haftaya son; WhatsApp dönemi sona eriyor

Bu değişiklik, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus gibi Türkiye’de çok satmış cihazları da kapsıyor.

Hangi Telefonlar WhatsApp Desteğini Kaybediyor?

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iOS 15.1 ve altı sürüme sahip diğer iPhone modelleri

Meta, kullanıcıların mağdur olmaması için cihaz güncellemelerinin veya yeni cihaz temininin önemine dikkat çekiyor.

Meta yetkilileri, güvenlik ve performans odaklı son güncellemelerin, eski donanımlarda yeterli şekilde çalışmadığını açıkladı. Yeni nesil uçtan uca şifreleme ve veri güvenliği protokollerinin stabil çalışabilmesi için daha güncel işletim sistemlerine ihtiyaç duyuluyor.

WhatsApp'ı sorunsuz kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların, daha yeni bir işletim sistemi bulunan cihaza geçmeleri gerekiyor. Aksi halde 5 Mayıs 2025'ten sonra hem uygulamaya erişim kesilecek hem de sohbet geçmişi kaybedilebilecek.

Kaynak: https://www.whatsapp.com/

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