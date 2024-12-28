Apple'dan milyonlara kötü haber; Artık iptal ediyor

Bu değişiklik, AB'nin elektronik atıkları azaltmaya yönelik başlattığı bir girişimin parçası olarak, tüm mobil cihazların aynı şarj portunu kullanmasını zorunlu kılmaktadır. Yeni düzenlemeye göre, tüm cihazlar USB-C bağlantısını kullanmak zorunda. Apple, bu yeni düzenlemeye karşı direnç göstermiş olsa da, iPhone 15 serisi ile USB-C'yi benimsemiş durumda.

AB'nin Yeni Düzenlemesi

Elektronik Atıkları Azaltmak İçin USB-C Zorunluluğu

AB, elektronik atıkları azaltma amacını güderek, üreticilerden cihazlarında standart bir şarj portu kullanmalarını talep ediyor. Bu, hem çevresel etkileri azaltmak hem de tüketicilerin daha az kablo ve şarj cihazı kullanmalarını sağlamak için atılmış bir adım. Ancak, bu değişiklik, Apple gibi bazı teknoloji devlerini zorluyor. Özellikle Apple, iPhone 14 ve iPhone SE modellerinin eski Lightning bağlantısını kullanmaya devam etmekteydi, ancak 28 Aralık’tan itibaren bu modellerin satışları sona eriyor.

Apple’ın Tepkisi ve Geçiş Süreci

Apple, yeni düzenlemeyi yaratıcılığı engelleyici bir adım olarak nitelendirerek, eski bağlantı noktalarını korumak istemişti. Ancak, Avrupa'daki yeni yasa zorlaması nedeniyle Apple, iPhone 15 modelinden itibaren USB-C şarj portuna geçiş yaptı. iPad, AirPods, Magic Mouse ve Magic Keyboard gibi diğer Apple cihazları da artık yalnızca USB-C ile uyumlu. Bu, Apple kullanıcılarının daha önce sahip oldukları aksesuarları kullanmalarını zorlaştırıyor, ancak uzun vadede tek bir şarj portunun avantajlarını sunuyor.

iPhone 14 ve iPhone SE Satışları Sona Erdi

AB'de uygulamaya giren yeni düzenleme nedeniyle, iPhone 14 ve iPhone SE modelleri artık resmi Apple mağazalarından satılamayacak. Ancak, üçüncü taraf satıcıların ellerinde bulunan stokları satmasına izin verilmektedir. Örneğin, İspanya’daki Amazon gibi perakendeciler, hâlâ iPhone 14'ü satışa sunabilmektedir. Ancak, Apple'ın bu telefon modellerini emekliye ayırması ve yeni USB-C uyumlu cihazlara geçiş yapması, bu modellerin piyasadaki ömrünü kısıtlıyor.

İsviçre ve Birleşik Krallık'taki Durum

İsviçre, AB üyesi olmasa da, birçok AB yasası ile uyumlu hareket ettiğinden, bu yasak burada da geçerli. Birleşik Krallık ise AB'den ayrılmasına rağmen, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında sınır olmaması için farklı ticaret kuralları uygular. Bu nedenle, iPhone 14 gibi eski modellerin Kuzey İrlanda'da da satışı sonlandırıldı.

Yeni iPhone Modelleri ve 2025'teki Beklentiler

Apple, 2025 ilkbaharında yeni bir iPhone SE modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu yeni modelin, USB-C bağlantı noktası ile uyumlu olması bekleniyor. Bu da, kullanıcıların yeni cihazlar alırken daha az sorun yaşayacaklarını gösteriyor. Ancak, eski model iPhone’ların hala bazı pazar yerlerinde satışta olması, bu geçiş sürecinin daha uzun bir süre devam edeceği anlamına geliyor.

Kaynak: Forbes - David Phelan