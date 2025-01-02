2025 kripto görünümü: Beklentiler, tahminler ve dahası

Zaman zaman dalgalı seyretse de kripto para piyasaları için iyi geçen bir yılı geride bırakırken, 2025'e dair tahminler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Bitcoin başta olmak üzere Ethereum gibi varlıkların bilinirliklerinin daha da arttığı, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle yükselişin hız kazandığı kripto para piyasalarına dair 2025 görünümü, iyimser bir manzara çiziyor. “Kriptonun güvenli noktası” sloganıyla hizmet veren kripto varlık platformu CoinTR, ekosistemde ses getiren iki rapordan hareketle kriptoda 2025 beklentilerini sıraladı.

1. Bitcoin 200 bin dolar, Ethereum 7 bin dolar olacak!

Kripto endeks fonu yöneticisi Bitwise tarafından yayımlanan 2025 tahminlerinde Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik rekor kıran para girişlerinin, 2025'te de hızlanarak devam edeceği öngörüldü. Analistler, yarılanma sonrası arzın azaldığını, buna rağmen Bitcoin’e yönelik kurumsal talebin yeni yeni hızlanmaya başladığını hatırlatarak artan spot Bitcoin ETF talebinin en değerli kripto varlığın fiyatını 200 bin dolara taşımasını öngörüyor. ABD’nin 1 milyon Bitcoin stratejik rezervi tutma önerilerini uygulaması durumunda ise bu, 500 bin dolar veya daha üzerine çıkma potansiyeli taşıyor. Öte yandan Base ve Starknet gibi Katman-2 blokzincirlerinde artan aktivitenin ve Ethereum ETF'lere yönelik girişlerin, Ethereum'un fiyatını da 2025'te 7 bin dolara taşıması bekleniyor.

2. Solana'da hedef 1.000 dolar!

Presto Research tarafından yayımlanan raporda ise, kurumsallaşan ekosistemiyle yüksek performanslı bir blokzinciri olarak öne çıkan Solana'nın, artan benimsemenin bir sonucu olarak 1.000 dolar seviyelerine yükselebileceği öngörülüyor. Solana'nın zincir üstü günlük hacmin yarısından fazlasına ev sahipliği yaptığına ve yıllık bazda %1.900 aktivite artışı gördüğüne dikkat çekilen raporda, Solana’da yeni en yüksek seviyeleri beraberinde getirme imkanına kapı aralıyor.

3. Devletler ve şirketler hazinelerine Bitcoin eklemeye başlayacak

Kripto para piyasaları için "doğru siyasi ortamın" oluştuğuna dikkat çeken araştırmacılar, kripto ETF çılgınlığının Bitcoin ve Ethereum benimsenmesinde yeni bir dönemi başlattığını not ediyor. 2025'te ABD'nin geniş kapsamlı endeksi S&P 500'de listelenen en az bir şirketin ve dünyada en az bir ülkenin daha Bitcoin'i stratejik rezerv olarak konumlandırılacağının öngörüldüğü rapor, MicroStrategy ve Butan gibi örneklerin diğer şirket ve ülkelere de ilham olacağına dikkat çekiyor.

4. Kripto şirketlerinin halka arzları artacak

Her iki raporda da ABD merkezli kripto para borsalarının, stabilcoin ihraççılarının veya kripto analitik şirketlerinin en az birinin, ABD borsalarında halka arz olacağı öngörülüyor. Bitcoin'in ana akım bir varlığa dönüştüğü 2025-2026 döneminin kurumsal benimsemenin artması, enflasyonun dengelenmesiyle makro ortamın daha elverişli hâle gelmesi ve gerekli politik koşulların oluşmasıyla şekilleneceğine dikkat çekilirken, bu durumun sektörün büyük oyuncularının halka açılması için zemin oluşturduğu belirtiliyor.

5. Kripto para piyasasın toplam büyüklüğü 7,5 trilyon doları bulacak

2024'ü 3,5 trilyon doların üzerinde piyasa değeriyle tamamlayan kripto varlıkların bu değeri 2025'te ikiye katlayacağı tahmin ediliyor. Analistler; Bitcoin, Ripple, Ethereum, Solana gibi öncü varlıkların yeni rekorlar kırdığı 2024'teki etkinin 2025'te de çoğalması beklenen ilgiyle destekleneceğini ve bu durumun da kripto varlık piyasa değerini 7,5 trilyon dolara ulaştırabileceğini öngörüyor.

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