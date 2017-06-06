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Katar'a abluka
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Aile boyu ihanet
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İlk adım
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Kumpas masası
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Körfez'de kriz Erdoğan devrede
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İncirlik'e giriş yok
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Küresel kuşatma
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Körfez krizi
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Körfezde yangın var
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Vatansızlar
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Artık daha fakiriz
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O küreden Katar çıktı
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İşte Batı'daki PKK yuvaları
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BOP'un son Katar'ı
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İncirlik'e izin yok
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Elini öptüm uğurladım
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Kriz çözülmedi
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Körfez ısıntı
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Haydi başka kapıya
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Fenerbahçe harekatı
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Fener Ekici'ye kavuştu
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Yavaş yargıdan ben de şikayetçiyim
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Borç sarmalı
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Türkiye'nin en büyüğü KOÇ
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Katar darbesini başlattılar
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Enflasyon yüzde 12, maaşlar eridi ki
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Körfezdeki kulaklardan Katar'a savaş ilanı
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Kıdem zirvesi
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Ankara, Berlin fail to resolive İncirlik split
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Katar çatlağı
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İncirlik ve fetö restleşmesi
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Konya'yı gördü
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